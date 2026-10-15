Pape Matar Sarr ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida tra Celta Vigo e Juventus, valida per la seconda giornata della fase campionato di Europa League. Il centrocampista bianconero ha analizzato il momento della squadra dopo il pareggio contro il Cagliari, sottolineando la volontà di reagire e di conquistare un risultato positivo. Spazio anche al suo ambientamento e alla fiducia ricevuta da Luciano Spalletti e dai compagni.

Sarr carica la Juventus: “Siamo qui per vincere”

Dopo la delusione in campionato, la Juventus è chiamata a dare una risposta sul campo. Sarr ha spiegato che la squadra è consapevole di dover migliorare sotto diversi aspetti, ma anche delle qualità a disposizione del gruppo.

“Assolutamente, come ha detto l'allenatore dobbiamo migliorare sotto ogni punto di vista. Sappiamo di avere le qualità per farlo. Questa è un'altra competizione e siamo qui per vincere chiaramente, siamo qui per giocare una buona partita e per vincerla”, ha dichiarato il centrocampista a Sky Sport.

Juventus, Sarr racconta il suo ambientamento

Per Sarr quella contro il Celta Vigo è la seconda partita consecutiva da titolare dal primo minuto. Il giocatore ha parlato positivamente del percorso intrapreso in bianconero, evidenziando il sostegno ricevuto quotidianamente all'interno del gruppo.

“Sì, penso che stia migliorando giorno dopo giorno, sto cercando di aiutare, di dare il mio contributo alla squadra a modo mio e anche i compagni mi stanno aiutando tanto, anche lo staff tecnico sta riponendo molta fiducia in me”, ha concluso.

Le parole di Sarr confermano la volontà di crescere e ritagliarsi uno spazio sempre più importante nella Juventus di Spalletti, in una serata europea nella quale i bianconeri cercano una prestazione convincente.