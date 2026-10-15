Celta Vigo-Juventus, ecco le formazioni ufficiali della sfida di Europa League: Spalletti punta su Woltemade in attacco e lancia Sarr dal primo minuto.

Riccardo Focolari
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La Juventus scende in campo questa sera contro il Celta Vigo nella seconda giornata della fase campionato di Europa League. Sono state comunicate le formazioni ufficiali della sfida: Luciano Spalletti sceglie Nick Woltemade come riferimento offensivo e conferma Pape Matar Sarr dal primo minuto. Ecco le scelte dei due allenatori.

Celta Vigo-Juventus, le formazioni ufficiali

CELTA VIGO (3-4-2-1): Radu; J. Rodriguez, Lago, Alonso; Rueda, Moriba, Febas, Carreira; Alvarez, Swedberg; Jutgla.

Allenatore: Claudio Giraldez.

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Sarr, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Alajbegovic; Woltemade.

Spalletti

Allenatore: Luciano Spalletti.

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