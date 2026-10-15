Celta Vigo-Juventus, ecco le formazioni ufficiali della sfida di Europa League: Spalletti punta su Woltemade in attacco e lancia Sarr dal primo minuto.
La Juventus scende in campo questa sera contro il Celta Vigo nella seconda giornata della fase campionato di Europa League. Sono state comunicate le formazioni ufficiali della sfida: Luciano Spalletti sceglie Nick Woltemade come riferimento offensivo e conferma Pape Matar Sarr dal primo minuto. Ecco le scelte dei due allenatori.
Celta Vigo-Juventus, le formazioni ufficiali
CELTA VIGO (3-4-2-1): Radu; J. Rodriguez, Lago, Alonso; Rueda, Moriba, Febas, Carreira; Alvarez, Swedberg; Jutgla.
Allenatore: Claudio Giraldez.
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Sarr, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Alajbegovic; Woltemade.
Allenatore: Luciano Spalletti.
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