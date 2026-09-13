La Juventus esce sconfitta dal MAPEI Stadium al termine di una partita ricca di emozioni. Il 3-2 del Sassuolo arriva nel finale, dopo una rimonta bianconera che aveva riportato la squadra di Luciano Spalletti in partita. Ai microfoni di DAZN, il tecnico ha analizzato soprattutto l'ultima azione e la gestione degli equilibri.

Spalletti: “Brucia eccessivamente”

Il tecnico bianconero ha sottolineato quanto faccia male una sconfitta arrivata proprio nel momento in cui la Juventus stava cercando di completare la rimonta:

“Brucia eccessivamente perché la squadra, da ultimo, la poteva anche aver vinta, aveva anche meritato di poterla ribaltare la partita”.

Spalletti ha però individuato anche l'errore commesso dalla squadra nel finale, quando i bianconeri si sono sbilanciati eccessivamente alla ricerca del gol della vittoria.

“Abbiamo perso gli equilibri”

L'allenatore ha spiegato cosa non ha funzionato nell'ultima fase della gara:

“È chiaro che ha perso degli equilibri ed è una cosa che non deve fare, ha perso un po' la ragione di andare a vincerla la partita andando ad attaccare in otto calciatori su una palla, ma bisogna rimanere almeno in parità numerica”.

Una scelta dettata dalla volontà di portare a casa i tre punti, ma che ha lasciato troppo spazio al Sassuolo per colpire in contropiede.

“Hanno eseguito troppo alla lettera”

Spalletti ha poi spiegato di aver chiesto alla squadra di provare a vincere la partita fino all'ultimo:

“Sono stato io che ho stimolato di andare a vincere questa partita da ultimo, quando eravamo in pari. E forse hanno eseguito troppo alla lettera quello che io gli ho chiesto”.

Il tecnico ha comunque voluto sottolineare l'aspetto positivo dell'atteggiamento mostrato dalla squadra.

La voglia di vincere resta un segnale positivo

“Però bisogna prendere anche l'intenzione positiva della squadra: la perdono per cercare di andarla a vincere in tutte le maniere”.

Secondo Spalletti, infatti, la Juventus aveva costruito le condizioni per completare la rimonta e portare a casa la partita. L'errore è arrivato nella gestione degli ultimi palloni, quando troppi uomini si sono spinti oltre la linea della palla.

“Se si perdono le palle così invece di buttarla dentro quando siamo ormai alla fine e si rimane troppi sopra la linea della palla o se si va in troppi a tentare di andare ad agguantare la vittoria, e si lasciano questi spazi qui, c'è sicuramente una colpa nostra”.

Una sconfitta amara, dunque, ma dalla quale Spalletti vuole salvare soprattutto la reazione e la voglia della Juventus di provare a vincere fino all'ultimo secondo.