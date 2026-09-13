Il Sassuolo si prende una vittoria pesantissima contro la Juventus grazie ad un protagonista che conosce molto bene l’ambiente bianconero. Vasilije Adzic ha infatti firmato nel finale la rete del definitivo 3-2, completando la rimonta dei neroverdi e diventando l’uomo decisivo della serata.

Una serata particolare per il trequartista montenegrino, che ha affrontato per la prima volta da avversario il club con cui ha vissuto l’ultima stagione. Ai microfoni di DAZN, Adzic ha raccontato le sensazioni provate dopo il gol e il percorso iniziato al Sassuolo.

Il gol decisivo contro il passato bianconero

Adzic ha avuto bisogno di tre tentativi per trovare la giocata decisiva. Dopo due occasioni non sfruttate, il trequartista non ha fallito quando si è presentata l’opportunità più importante della partita.

“Le emozioni sono strane, ho sbagliato due volte vicino alla porta ma alla terza non potevo sbagliare perché questa è una delle mie qualità più importanti. Sono emozioni indimenticabili, l'anno scorso feci il mio primo gol alla Juventus e stavolta ho segnato contro la mia Juve. Sono contento della squadra e della prestazione straordinaria della squadra”.

Un gol dal significato particolare, arrivato proprio contro la squadra che lo ha accompagnato nella sua prima esperienza italiana e che ora rappresenta il passato.

Aquilani e una fiducia già importante

Arrivato al Sassuolo soltanto un mese fa, Adzic ha trovato rapidamente spazio e soprattutto la fiducia di Alberto Aquilani. Per il giovane calciatore si tratta di un elemento fondamentale per affrontare al meglio una nuova esperienza.

“Sono arrivato un mese fa, mi sono trovato benissimo perché il mister mi dà tanta fiducia e questo per un giovane è la cosa più importante”.

Il rapporto con l’allenatore può quindi rappresentare una delle chiavi del suo percorso in neroverde, soprattutto in una stagione che lo vede chiamato a conquistarsi sempre maggiore spazio.

“Abbiamo tanti giovani forti”

Adzic ha infine evidenziato anche l’importanza del gruppo trovato a Sassuolo. La presenza di tanti ragazzi giovani, secondo il trequartista, rende più semplice l’inserimento e permette di crescere insieme.

“Quando vieni in una squadra con tanti giovani ti integri meglio, secondo me ne abbiamo tanti forti e bisogna crescere giorno dopo giorno”.