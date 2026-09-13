Sassuolo-Juventus, diretta LIVE su Juvenews.eu: segui la sfida del MAPEI Stadium con risultato, gol, episodi e aggiornamenti minuto per minuto.

Riccardo Focolari

Questa sera alle 20:45 la Juventus scende in campo al MAPEI Stadium contro il Sassuolo per la quarta giornata di Serie A. I bianconeri cercano la terza vittoria stagionale dopo i successi contro Frosinone e Parma. Segui su Juvenews.eu la diretta LIVE di Sassuolo-Juventus, con tutti gli aggiornamenti e gli episodi della partita minuto per minuto.

Sassuolo-Juventus

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