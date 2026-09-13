Sassuolo-Juventus, diretta LIVE su Juvenews.eu: segui la sfida del MAPEI Stadium con risultato, gol, episodi e aggiornamenti minuto per minuto.
Questa sera alle 20:45 la Juventus scende in campo al MAPEI Stadium contro il Sassuolo per la quarta giornata di Serie A. I bianconeri cercano la terza vittoria stagionale dopo i successi contro Frosinone e Parma. Segui su Juvenews.eu la diretta LIVE di Sassuolo-Juventus, con tutti gli aggiornamenti e gli episodi della partita minuto per minuto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Juve News
Bremer: “Siamo la Juventus, tutti devono sentire la responsabilità”
Juve News
Sassuolo-Juventus, formazioni ufficiali: le scelte di Spalletti
Juve News
Sassuolo-Juve, la probabile formazione: Woltemade in panchina
Calciomercato Juve
Milik, spunta una nuova pista: la Juventus può liberarsi subito del polacco
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti