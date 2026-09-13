Luciano Spalletti ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta della Juventus contro il Sassuolo. Il tecnico bianconero ha posto l’accento sui due gol subiti e sulla perdita di equilibrio della squadra, senza però dimenticare la reazione avuta dopo essere andata sotto.

Secondo Spalletti, infatti, la Juventus ha avuto il merito di provare fino alla fine a ribaltare una partita complicata, anche se proprio la ricerca della vittoria ha portato i bianconeri a concedere troppo campo agli avversari.

Spalletti a Sky: “Abbiamo perso un equilibrio”

“Quei due gol subiti sono venuti perché abbiamo perso un equilibrio, dove abbiamo lasciato troppo campo aperto. Però c’è stata una voglia di andare a ribaltare questa partita, che si era messa in una situazione difficilissima, e secondo me questo la squadra l’aveva meritato.”

Il tecnico ha quindi sottolineato il problema principale emerso al Mapei Stadium, riconoscendo però la volontà della squadra di cercare la rimonta.

“L’analisi diventa facile: la Juventus non può lasciare campo aperto così, è chiaro che non può. E lo ha fatto, però, per il tentativo di vincere la partita. La possibilità di vincerla ce l’aveva avuta e quella è la cosa più difficile da fare.”

“Quella di voler ribaltare il risultato è una cosa che ci è piaciuta”

Spalletti ha poi difeso l'atteggiamento dei suoi giocatori, spiegando che la Juventus avrebbe potuto scegliere una strada più prudente, ma che la richiesta era quella di provare a vincere.

“Tra dire: ‘Rimani lì, questa partita non va persa, rimani in equilibrio perché, se poi la perdi, ti si ribalta tutto addosso’, è vero, ma quella è la cosa più facile. Riuscire a tentare di vincerla, a scavare la possibilità di vincerla, come ha fatto la squadra, perché secondo me se l’era scavata, è la cosa più difficile. E questo, per me, è una cosa che io apprezzo della mia squadra.”

Il tecnico ha però ammesso che la squadra ha esagerato nella ricerca del gol.

“Poi è chiaro che si vanno ad analizzare bene le cose e non si può perdere l’equilibrio come abbiamo perso. Ma questa cosa di voler ribaltare questo risultato, a noi della squadra è piaciuta.”

Infine, Spalletti ha evidenziato il peso della sconfitta, sia dal punto di vista della classifica sia per l'entusiasmo del gruppo.

“È una partita sanguinosa, perché ci costa molto sia a livello di entusiasmo, sia a livello di classifica, sia a qualsiasi livello. Però io era quello che gli chiedevo e loro hanno tentato di metterlo in pratica, magari esagerando, perché hanno esagerato.”