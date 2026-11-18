Nonostante una prima parte di stagione caratterizzata da risultati altalenanti, il sostegno dei tifosi della Juventus non è mai venuto meno. Il legame tra la squadra e il proprio pubblico continua a essere confermato dai numeri, con una risposta importante anche in vista dei prossimi impegni. Per la sfida contro il Venezia, in programma all'Allianz Stadium, è infatti previsto il tutto esaurito: gli spalti saranno ancora una volta pieni, con i sostenitori bianconeri pronti a spingere la formazione di Luciano Spalletti.

Una dimostrazione di vicinanza che arriva in un momento in cui la squadra è chiamata a ritrovare continuità e risultati. Anche nelle fasi più complicate, il pubblico juventino continua a garantire il proprio appoggio, confermando quanto sia forte il rapporto con i colori bianconeri.

Non solo Venezia: grande risposta anche per il prossimo impegno europeo

I segnali positivi non riguardano soltanto la partita di campionato. Anche in vista del prossimo appuntamento europeo, fissato per il 26 novembre, la risposta dei tifosi è già significativa. Sono infatti 35.000 i biglietti venduti per la gara, un dato che lascia prevedere un'altra importante presenza sugli spalti.

La partecipazione del pubblico conferma la volontà di accompagnare la Juventus anche nelle competizioni internazionali. Due appuntamenti ravvicinati che testimoniano la fiducia e la passione dei sostenitori, pronti a sostenere la squadra indipendentemente dai risultati. Per Spalletti e i suoi giocatori, il calore dell'Allianz Stadium rappresenterà ancora una volta una spinta importante.