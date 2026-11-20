La Juventus guarda al futuro e blinda uno dei giovani cresciuti nel proprio settore giovanile. È ufficiale il rinnovo di Augusto Sedorf Owusu, centrocampista classe 2005 che ha prolungato il proprio accordo con il club bianconero fino al 30 giugno 2031. La società ha annunciato l'intesa attraverso i propri canali ufficiali, ripercorrendo le tappe del percorso del giocatore, dalla Primavera alla Next Gen, fino all'esordio con la Prima Squadra.

Il comunicato ufficiale della Juventus

“Augusto Sedorf Owusu prolunga il suo accordo con la Juventus: il centrocampista classe 2005 firma un contratto che lo legherà ai nostri colori fino al 30 giugno 2031.

Cresciuto nel Settore Giovanile bianconero, dopo una parentesi in prestito nella stagione 2022/2023, Owusu è rientrato a Torino per far parte della formazione Primavera prima del passaggio successivo in Next Gen, dove ha finora collezionato 59 presenze.

Il percorso di crescita in bianconero lo ha anche portato quest'anno all'esordio con la Prima Squadra: era il 17 settembre 2026, in occasione della gara di Europa League all'Allianz Stadium contro il NEC, in cui è subentrato nel corso del secondo tempo.

Congratulazioni, Augusto: ci vediamo in campo!”