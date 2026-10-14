Francisco Conceição vuole continuare a crescere con la Juventus e punta a conquistare trofei con la maglia bianconera. Alla vigilia della sfida di Europa League contro il Celta Vigo, l'esterno portoghese è intervenuto in conferenza stampa, soffermandosi sul pareggio contro il Cagliari, sul proprio percorso di miglioramento e sulle ambizioni della squadra di Luciano Spalletti. Il messaggio è chiaro: per raggiungere gli obiettivi stagionali servirà migliorare, soprattutto nella gestione dei dettagli.

Conceição sul pareggio contro il Cagliari: “Dobbiamo migliorare i dettagli”

Il portoghese è tornato sulla partita di campionato terminata in parità, sottolineando come alcuni episodi abbiano inciso sul risultato finale. Secondo Conceição, la Juventus ha disputato una buona gara, ma ha incontrato difficoltà nel trovare spazi contro una squadra particolarmente compatta in fase difensiva.

“Credo che i dettagli abbiano fatto la differenza e dobbiamo lavorare proprio su questo aspetto. Abbiamo giocato una buona partita contro una squadra che in casa sa esprimersi bene, ma non è semplice affrontare avversari che si chiudono con tutti gli uomini dietro la linea della palla”, ha spiegato.

Per la Juventus, quindi, sarà importante trasformare il dominio del gioco in occasioni più efficaci e risultati concreti.

La crescita personale: “Voglio sempre migliorare”

Conceição ha parlato anche del proprio percorso individuale, riconoscendo che la crescita fa parte del processo di maturazione di ogni calciatore. L'esterno vuole continuare a lavorare per diventare sempre più utile alla squadra e contribuire al raggiungimento degli obiettivi.

“È una parte naturale dell'evoluzione di un giocatore. Voglio migliorare continuamente e aiutare la squadra. Più riusciremo a crescere rapidamente, prima saremo pronti per vincere con questo club. Qui le ambizioni sono massime e tutti dobbiamo fare passi avanti, a cominciare da me”, ha dichiarato.

Parole che evidenziano la volontà del portoghese di assumersi le proprie responsabilità in una squadra chiamata a competere ad alti livelli.

Celta Vigo-Juventus, Conceição punta ai tre punti

L'attenzione si sposta ora sull'impegno europeo contro il Celta Vigo. Conceição ha riconosciuto il valore della formazione spagnola, ricordando il buon percorso compiuto nella scorsa stagione e la necessità di preparare la gara nel modo migliore.

“È una competizione internazionale nella quale vogliamo fare bene. Affrontiamo squadre diverse da quelle della Serie A e il Celta Vigo è una buona formazione, che ha disputato una stagione positiva. Dovremo prepararci con attenzione e cercare di conquistare i tre punti”, ha affermato.

La Juventus è attesa da una trasferta impegnativa, nella quale serviranno attenzione e concretezza per ottenere un risultato importante nella League Phase di Europa League.

Il futuro in bianconero: “Mi sento molto bene qui”

Infine, Conceição ha ribadito il proprio legame con la Juventus e la volontà di vincere con la maglia bianconera. Il portoghese ha parlato della fiducia ricevuta dall'allenatore, dai compagni e dalla dirigenza, sottolineando le elevate aspettative che accompagnano chi gioca in un club come quello torinese.

“Mi trovo molto bene qui e sento la fiducia del mister, dei compagni e dei dirigenti. Voglio vincere, perché in un club come la Juventus l'obiettivo deve essere sempre quello. Sappiamo quanto siano alte le aspettative: dobbiamo migliorare nei dettagli e continuare a lavorare per raggiungere i traguardi che ci siamo prefissati”, ha concluso.

Un messaggio diretto alla vigilia della sfida europea: Conceição vuole crescere insieme alla squadra e contribuire a riportare la Juventus a vincere.