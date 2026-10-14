La Juventus si prepara alla trasferta contro il Celta Vigo con la possibilità di alcune novità nella formazione titolare. Alla vigilia della sfida di Europa League, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport, anticipando la necessità di gestire le energie in vista dei prossimi impegni. L'allenatore bianconero si è soffermato anche su Nick Woltemade, ancora alle prese con l'adattamento ai meccanismi della squadra.

Celta Vigo-Juventus, Spalletti conferma le possibili rotazioni

Il calendario impone valutazioni attente al tecnico bianconero, che dovrà dosare le forze dei giocatori tra l'impegno europeo e la successiva partita di campionato contro la Lazio. Spalletti ha spiegato che alcuni cambiamenti saranno necessari, senza attribuire la scelta esclusivamente alla fatica accumulata contro il Cagliari.

“Qualcosa dobbiamo cambiare, anche perché il discorso non riguarda tanto la stanchezza dopo la partita di Cagliari, visto che abbiamo avuto diversi giorni per recuperare, quanto anche il prossimo impegno in campionato”, ha dichiarato l'allenatore.

Le rotazioni potrebbero quindi riguardare diversi reparti, con l'obiettivo di mantenere competitiva la squadra e arrivare nelle migliori condizioni possibili ai prossimi appuntamenti.

Woltemade deve ancora entrare nei meccanismi bianconeri

Nel corso dell'intervista, Spalletti ha affrontato anche il tema dell'inserimento di Nick Woltemade. Il tecnico ha spiegato come il lavoro quotidiano e l'analisi delle partite siano fondamentali per individuare gli aspetti da migliorare e aiutare i giocatori a integrarsi nel sistema di gioco.

“Si cerca di aggiungere ciò che la partita evidenzia come mancante. Si analizza quanto è successo, si fanno le opportune valutazioni e si lavora sul campo per migliorare. L'esperienza aiuta a individuare ciò che sarà importante fare nella situazione successiva”, ha spiegato Spalletti.

Parole che evidenziano un percorso di crescita ancora in corso per l'attaccante, chiamato a comprendere sempre meglio i movimenti e le richieste tattiche dell'allenatore.

Juventus, il Celta Vigo e poi la Lazio: calendario da gestire

La sfida europea rappresenta un passaggio importante per la Juventus, ma le scelte di Spalletti dovranno tenere conto anche dell'impegno successivo in Serie A. Dopo la trasferta in Spagna, i bianconeri torneranno infatti in campo contro la Lazio.

La gestione delle energie e la ricerca delle soluzioni migliori saranno quindi centrali nelle decisioni del tecnico. Il possibile turnover contro il Celta Vigo servirà a valutare le alternative a disposizione e a mantenere alta la competitività del gruppo in una fase della stagione ricca di appuntamenti.