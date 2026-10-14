Il Celta Vigo si prepara ad affrontare la Juventus nella seconda giornata della League Phase di Europa League. Alla vigilia della sfida, Iago Aspas è intervenuto in conferenza stampa, facendo il punto sulle proprie condizioni fisiche e presentando una partita che considera particolarmente importante per la squadra spagnola. L'attaccante è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo uno stop e spera di poter dare il proprio contributo contro i bianconeri.

Celta Vigo-Juventus, Aspas aggiorna sulle sue condizioni

Il recupero procede positivamente per il giocatore spagnolo, che ha ripreso a lavorare insieme ai compagni. La decisione sul suo eventuale impiego spetterà però all'allenatore, chiamato a valutare le condizioni del giocatore prima del fischio d'inizio.

“Ho ripreso ad allenarmi con la squadra e mi sento abbastanza bene. Sarà poi il mister a decidere se schierarmi”, ha spiegato Aspas.

L'attaccante ha precisato di aver ottenuto il via libera dello staff medico dopo circa un mese senza giocare e di essere tornato ad allenarsi in gruppo nell'ultima settimana.

“Sarà una notte speciale”: le ambizioni europee del Celta

Aspas ha sottolineato il valore della partita contro la Juventus, evidenziando l'importanza di vivere al meglio un appuntamento internazionale davanti ai propri tifosi.

“Sarà una notte speciale. Ogni partita europea è come una finale e, naturalmente, riuscire a vincerla sarebbe ancora meglio”, ha dichiarato il giocatore.

Il Celta Vigo vuole sfruttare il fattore campo per provare a conquistare un risultato positivo. Dopo la sconfitta all'esordio contro l'Omonoia, la formazione spagnola è chiamata a reagire e a cercare punti preziosi nel proprio percorso europeo.

Aspas avverte la Juventus: “È una squadra molto forte”

Nel presentare la sfida, l'attaccante ha riconosciuto il valore della formazione bianconera, indicandola tra le squadre più competitive della competizione.

“È una partita speciale e sarà bello viverla in campo, cercando di regalare una gioia ai nostri tifosi. Ci aspetta una gara difficile contro una squadra molto forte, tra le migliori della competizione. Siamo undici contro undici e dovremo seguire le indicazioni del nostro allenatore per conquistare punti”, ha affermato Aspas.

Parole che testimoniano il rispetto per la squadra di Luciano Spalletti, ma anche la volontà del Celta di giocarsi le proprie possibilità senza timori.

Possibile impiego dal primo minuto o dalla panchina

Resta da capire quale sarà il ruolo di Aspas nella partita contro la Juventus. Il giocatore ha lasciato la decisione finale al tecnico, mostrando comunque disponibilità a prescindere dalla scelta.

“È una decisione che spetta all'allenatore. Ho ricevuto l'autorizzazione dello staff medico per tornare a giocare dopo un mese di stop e ho ripreso ad allenarmi con il gruppo nell'ultima settimana. Sono a disposizione e sarò felice anche se dovessi iniziare dalla panchina: l'importante è poter vivere una partita così significativa”, ha concluso.

Il suo eventuale rientro rappresenterebbe un'opzione in più per il Celta Vigo in una sfida impegnativa. La Juventus è avvisata: gli spagnoli vogliono sfruttare il sostegno del pubblico e provare a rilanciare il proprio cammino in Europa League.