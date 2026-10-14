La Juventus si prepara ad affrontare il Celta Vigo nella seconda giornata della League Phase di Europa League. Nonostante un avvio di stagione complicato tra campionato e coppa, la formazione spagnola vuole reagire davanti al proprio pubblico e riscattare la sconfitta rimediata all'esordio europeo contro l'Omonia. Alla vigilia della partita, in programma domani sera, giovedì 15 ottobre, alle ore 21:00, il tecnico Claudio Giraldez ha presentato la sfida, soffermandosi sulle qualità dei bianconeri e sulle ambizioni della sua squadra.

Giraldez carica il Celta Vigo: “Vogliamo essere aggressivi”

L'allenatore spagnolo si aspetta una prestazione di carattere dai suoi giocatori, chiamati a mostrare sul campo il proprio potenziale nonostante le difficoltà incontrate nelle prime settimane della stagione.

“Voglio vedere una squadra motivata, determinata e aggressiva, pronta a imporre il proprio gioco. Abbiamo dimostrato più volte di poter giocare così, anche se in questo avvio di campionato non siamo riusciti a esprimere tutte le nostre qualità”, ha spiegato Giraldez.

Il tecnico ha poi ricordato alcuni risultati importanti ottenuti nella scorsa stagione contro avversari di alto livello, come le vittorie contro Real Madrid e Atletico Madrid nei rispettivi stadi. Un precedente che alimenta la fiducia in vista del confronto con la Juventus.

Celta Vigo-Juventus, Giraldez elogia Spalletti

Parole di rispetto per la squadra bianconera, che secondo Giraldez ha le caratteristiche per mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Il tecnico del Celta Vigo ha sottolineato soprattutto l'approccio offensivo della formazione guidata da Luciano Spalletti e la capacità di cambiare disposizione tattica durante la partita.

“Con Spalletti la Juventus è una squadra offensiva. Ha giocatori di grande talento e interpreta bene le idee del suo allenatore. Possiede forza fisica per creare spazi e può modificare spesso il proprio sistema di gioco nel corso della gara”, ha dichiarato.

Giraldez ha anche ammesso di preferire avversari disposti a giocare in maniera aperta, pur riconoscendo la qualità individuale e la completezza della rosa juventina. Per provare a ottenere un risultato positivo, il Celta dovrà quindi mantenere equilibrio in entrambe le fasi.

Iago Aspas e Caceres recuperati: le indicazioni del tecnico

Tra le notizie positive per il Celta Vigo ci sono anche i recuperi di Iago Aspas e Sebastian Caceres, indicati da Giraldez come nuovamente disponibili. Due rientri che potrebbero offrire ulteriori soluzioni in vista di una partita particolarmente impegnativa.

Il messaggio dell'allenatore ai suoi giocatori è chiaro: affrontare la Juventus senza timori, provando a giocare alla pari e sfruttando le occasioni per colpire. “Dovremo difendere bene e attaccare con qualità per riuscire a metterli in difficoltà”, ha concluso.

La Juventus è avvisata: al Balaídos troverà una squadra determinata a riscattarsi e pronta a giocarsi le proprie possibilità.