La Juventus si prepara alla trasferta europea contro il Celta Vigo con alcune difficoltà legate alle condizioni della rosa. Dopo il pareggio per 1-1 contro il Cagliari, Luciano Spalletti deve concentrarsi sulle scelte di formazione per la gara di giovedì, cercando di gestire le energie e le assenze in un calendario che non concede pause. Le possibilità di recuperare nuovi giocatori appaiono limitate e il tecnico potrebbe affidarsi anche a chi ha trovato meno spazio nell'ultima partita di campionato.

Difesa da ridisegnare: Gatti e Kelly in corsa

Uno dei reparti da monitorare con maggiore attenzione è quello difensivo. Secondo le indicazioni raccolte, Federico Gatti potrebbe avere una possibilità dal primo minuto dopo essere rimasto in panchina contro il Cagliari. Anche Kelly è tra le alternative valutate per la trasferta in Spagna.

Spalletti dovrà individuare la soluzione più affidabile per affrontare un avversario che gioca davanti al proprio pubblico. Le rotazioni potrebbero essere necessarie, ma sarà importante mantenere equilibrio e solidità, soprattutto nelle fasi in cui il Celta proverà ad alzare il ritmo.

Neto torna a disposizione, ma restano diverse assenze

La nota positiva riguarda il ritorno di Neto, nuovamente disponibile dopo aver scontato la squalifica in campionato. Il portiere torna così tra le opzioni a disposizione dell'allenatore per l'impegno europeo.

Restano invece indisponibili diversi giocatori, tra cui Yildiz, Locatelli, Boga, Ekhator e Thuram, secondo le informazioni disponibili alla vigilia della preparazione della gara. Non ci sarà neppure Zhegrova, escluso dalla lista UEFA e quindi non utilizzabile contro gli spagnoli.

Woltemade cerca una nuova occasione

In attacco, Nick Woltemade potrebbe avere un'altra opportunità per convincere Spalletti. Il tedesco non ha lasciato il segno dopo il suo ingresso contro il Cagliari, ma la sua presenza può offrire una soluzione diversa per caratteristiche fisiche e capacità di occupare l'area.

La Juventus dovrà trovare il giusto equilibrio tra gestione delle energie e necessità di ottenere un risultato positivo. La sfida contro il Celta Vigo rappresenta un test importante per valutare la profondità della rosa e la capacità dei bianconeri di reagire dopo il pareggio in campionato.