Archiviato il pareggio per 1-1 contro il Cagliari, la Juventus è chiamata a concentrarsi nuovamente sull'Europa League. Giovedì i bianconeri saranno impegnati in Spagna contro il Celta Vigo, in una sfida importante per il percorso europeo della squadra. Luciano Spalletti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, starebbe valutando alcune modifiche rispetto all'undici schierato nell'ultima gara di campionato, con possibili novità soprattutto in attacco.

Woltemade cerca spazio dal primo minuto

Tra i giocatori che potrebbero beneficiare delle rotazioni c'è Nick Woltemade. L'attaccante tedesco, subentrato contro il Cagliari senza riuscire a lasciare il segno, potrebbe avere un'occasione dal primo minuto nella trasferta europea.

La sua eventuale presenza nell'undici titolare consentirebbe a Spalletti di valutare una soluzione offensiva differente, anche in funzione delle caratteristiche degli avversari. La decisione definitiva arriverà dopo le valutazioni dello staff tecnico e il lavoro di preparazione alla partita.

Neto torna a disposizione, Zhegrova resta fuori

Una notizia positiva per la Juventus riguarda Neto, che sarà nuovamente disponibile dopo aver scontato la squalifica. Il suo rientro amplia le opzioni a disposizione di Spalletti in vista dell'impegno in Spagna.

Non ci sarà invece Edon Zhegrova, che non è stato inserito nella lista UEFA per l'Europa League. L'esterno kosovaro non potrà quindi essere utilizzato contro il Celta Vigo, indipendentemente dalle scelte tecniche dell'allenatore.

Spalletti prepara le scelte per la trasferta europea

La partita contro il Celta Vigo rappresenta un nuovo banco di prova per una Juventus chiamata a gestire gli impegni ravvicinati senza perdere competitività. Le possibili rotazioni potrebbero coinvolgere diversi reparti, con l'obiettivo di distribuire le energie e trovare la formazione più adatta alle caratteristiche della squadra spagnola.

Woltemade è uno dei nomi da seguire in vista di giovedì, mentre il ritorno di Neto offre un'alternativa in più. Spalletti avrà ancora alcuni giorni per definire le proprie scelte e preparare una Juventus pronta a ripartire dopo il pareggio in campionato.