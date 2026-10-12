La Juventus guarda al mercato per individuare possibili rinforzi a centrocampo e tra i profili finiti sotto osservazione ci sarebbe anche Kenneth Taylor, attualmente alla Lazio. Il centrocampista olandese avrebbe attirato l'interesse della dirigenza bianconera, che starebbe monitorando le sue prestazioni in vista delle prossime finestre di mercato.

Taylor-Juve, possibile interesse per il centrocampo

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il giocatore avrebbe un contratto con il club biancoceleste fino al 2030. Nonostante il legame a lungo termine con la società capitolina, Taylor potrebbe valutare una nuova opportunità qualora arrivasse una chiamata da parte della Juventus. Al momento, tuttavia, si tratta di un interesse da monitorare e non di una trattativa definita.

La Lazio chiede 25 milioni: c'è anche la Premier League

La Juventus non sarebbe l'unica società interessata al centrocampista olandese. Sul giocatore ci sarebbe infatti anche l'attenzione di alcuni club di Premier League, circostanza che potrebbe alimentare la concorrenza in caso di un eventuale affondo.

La Lazio valuterebbe il cartellino di Taylor circa 25 milioni di euro. Una cifra importante, che la dirigenza bianconera dovrebbe prendere in considerazione prima di decidere se trasformare il monitoraggio in un interesse concreto. Molto dipenderà dalle strategie della Juventus e dalle eventuali mosse degli altri club interessati.