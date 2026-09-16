La Juventus si avvicina a un appuntamento importante per il proprio percorso stagionale. Domani sera, giovedì 17 settembre, i bianconeri ospiteranno il NEC Nijmegen all’Allianz Stadium per la prima giornata della League Phase di Europa League. Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, la squadra di Luciano Spalletti è chiamata a voltare pagina e a ritrovare certezze, soprattutto sul piano della continuità.

L’Europa per lasciarsi alle spalle il Sassuolo

Il ko in campionato ha lasciato diversi spunti di riflessione in casa bianconera. La Juventus ha mostrato alcune difficoltà nella gestione della partita e adesso vuole reagire attraverso una prestazione convincente davanti al proprio pubblico.

L’impegno europeo arriva in un momento in cui diventa importante ritrovare solidità e attenzione. La squadra dovrà cercare di limitare gli errori, mantenere maggiore equilibrio tra i reparti e sfruttare le occasioni create.

Spalletti cerca risposte dalla squadra

Per Luciano Spalletti, la gara contro il NEC rappresenta anche un’occasione per valutare le risposte del gruppo dopo l’ultima uscita. Il tecnico dovrà scegliere gli uomini più adatti per affrontare una partita che richiederà concentrazione fin dai primi minuti.

Le condizioni fisiche dei giocatori saranno un elemento da tenere in considerazione, soprattutto in una fase della stagione caratterizzata da impegni ravvicinati. Le valutazioni dello staff saranno determinanti per definire l’assetto della squadra e gestire le energie a disposizione.

NEC, attenzione al debutto europeo

La Juventus non potrà permettersi di sottovalutare l’avversario. Il NEC arriva a Torino per affrontare una squadra con esperienza internazionale e proverà a giocarsi le proprie possibilità nella prima giornata della competizione.

Per i bianconeri sarà importante imporre il proprio ritmo, senza concedere spazi eccessivi. La gestione dei momenti della gara potrebbe rivelarsi decisiva, soprattutto qualora il risultato dovesse rimanere in equilibrio.

Juventus, l’obiettivo è iniziare con il piede giusto

Il debutto europeo mette in palio i primi punti della League Phase e offre alla squadra l’opportunità di ripartire dopo la battuta d’arresto in campionato. Un risultato positivo permetterebbe alla Juventus di affrontare con maggiore fiducia i prossimi appuntamenti.

Il fischio d’inizio è fissato per domani alle ore 21:00 all’Allianz Stadium. Spalletti e i suoi sono pronti a tornare in campo: adesso la parola passa al terreno di gioco.