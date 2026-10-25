Douglas Luiz ha commentato la vittoria della Juventus ai microfoni di Sky Sport e Dazn Il centrocampista bianconero ha espresso la propria soddisfazione per i tre punti conquistati, sottolineando però la necessità di mantenere alta la concentrazione per tutta la partita. Spazio anche al lavoro per migliorare l'intesa con Koopmeiners e sfruttare le caratteristiche di Woltemade.

Douglas Luiz: “Dobbiamo giocare bene per tutti i 90 minuti”

Intervenuto a Sky Sport, il centrocampista brasiliano ha analizzato l'andamento della gara, evidenziando la differenza tra i due tempi e la necessità di evitare cali di attenzione.

“Sono più contento per la partita che per il gol. Abbiamo fatto un bel primo tempo, ma nel secondo credo che abbiamo dormito un po'. Dobbiamo migliorare e giocare bene per tutti i 90 minuti”.

La soddisfazione per i tre punti conquistati

Ai microfoni di DAZN, Douglas Luiz ha ribadito quanto fosse importante ottenere la vittoria, sia per il suo percorso personale sia per il gruppo bianconero. Il risultato rappresenta anche una spinta sul piano della fiducia.

“Per me la stagione è importantissima, però la cosa importante per me era vincere oggi. Sono molto felice per i tre punti, perché abbiamo lavorato tanto. Sono molto contento per il mister e anche per il gruppo, dove ognuno praticamente sta dicendo qualsiasi cosa. Sono veramente molto contento perché ci dà anche la fiducia giusta”.

Douglas Luiz sull'intesa con Koopmeiners

“Ci stiamo lavorando perché adesso abbiamo anche i giocatori alti che possiamo sfruttare come Woltemade”.