Weston McKennie ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria della Juventus, soffermandosi sull'andamento della partita. Il centrocampista bianconero ha evidenziato la buona prestazione della squadra nel primo tempo, riconoscendo però che nella ripresa sarebbe stato possibile fare qualcosa in più e trovare altri gol.

McKennie: “La cosa più importante era vincere”

Il centrocampista statunitense ha sottolineato soprattutto il valore dei tre punti conquistati, in linea con quanto dichiarato dal compagno Douglas Luiz. Nonostante qualche occasione non sfruttata nel secondo tempo, la Juventus è riuscita a portare a casa il risultato.

“Sono contento, ma, come ha detto Douglas, la cosa più importante era vincere oggi e portare a casa i tre punti. Nel primo tempo abbiamo fatto benissimo, mentre nella ripresa potevamo fare meglio, perché abbiamo avuto più occasioni e potevamo segnare altri gol. Però è importante aver conquistato i tre punti”.