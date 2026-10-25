Lecce-Juventus LIVE 0-0: segui la diretta testuale della partita su Juvenews.eu con aggiornamenti in tempo reale, cronaca e tutti gli episodi del match.
Questa sera la Juventus scende in campo allo Stadio Via del Mare per affrontare il Lecce nella sfida valida per il campionato. I bianconeri di Luciano Spalletti cercano il riscatto dopo il ko contro la Lazio e il pareggio europeo con il Rennes. Segui su Juvenews.eu la diretta testuale di Lecce-Juventus con aggiornamenti, cronaca in tempo reale e tutti gli episodi più importanti della partita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Juve News
Spalletti non cerca alibi prima del Lecce: “Dobbiamo fare delle scelte”
Juve News
Cambiaso prima di Lecce-Juventus: “Le assenze non devono essere un alibi”
Juve News
Lecce-Juventus, ecco i titolari: le scelte dei due allenatori
Juve News
La Juventus cerca il riscatto a Lecce: i precedenti sono incoraggianti
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti