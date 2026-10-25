Lecce-Juventus LIVE 0-0: segui la diretta testuale della partita su Juvenews.eu con aggiornamenti in tempo reale, cronaca e tutti gli episodi del match.

Stefania Palminteri
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Questa sera la Juventus scende in campo allo Stadio Via del Mare per affrontare il Lecce nella sfida valida per il campionato. I bianconeri di Luciano Spalletti cercano il riscatto dopo il ko contro la Lazio e il pareggio europeo con il Rennes. Segui su Juvenews.eu la diretta testuale di Lecce-Juventus con aggiornamenti, cronaca in tempo reale e tutti gli episodi più importanti della partita.

Lecce-Juventus

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