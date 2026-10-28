Luciano Spalletti, intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Genoa-Juventus, ha parlato di Daniele De Rossi e del lavoro svolto dal tecnico rossoblù. L'allenatore bianconero ha espresso grande stima nei confronti dell'ex centrocampista, soffermandosi sulle sue qualità umane e sulla mentalità offensiva trasmessa alla squadra.

“De Rossi uomo e allenatore, ritrovo la mia idea”

“ Io sono sempre stato convinto che l'immenso De Rossi da calciatore sarebbe stato uguale da allenatore, e non lo dico perché gli voglio bene, perché gli voglio bene, ma lo dico perché l'ho conosciuto profondamente, come persona e come professionista, e l'ho visto anche in momenti particolarmente difficili della sua vita. È lì che si va ad acchiappare veramente l'anima delle persone. Per cui, ora io ritrovo quella che è stata la mia idea, il mio pensiero, sul De Rossi uomo e allenatore”.

“Sarà una partita tosta, tostissima”

Spalletti ha poi analizzato i punti di forza del Genoa, sottolineando soprattutto il carattere e l'atteggiamento offensivo della formazione guidata da De Rossi.

“Prima di tutto quello che è il suo carattere, poi ha questa garra la squadra, questo venirti addosso a viso aperto, a farti male se ti fai sorprendere. Ormai nel calcio si vede, basta concedere tre minuti e in quei tre minuti poi si ribalta il risultato di una partita”.