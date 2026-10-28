Genoa-Juventus, ecco le formazioni ufficiali della sfida della nona giornata di Serie A: le scelte di Luciano Spalletti e Daniele De Rossi.
I calendario di Juventus: la lotta Champions League
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Genoa-Juventus, sfida valida per la nona giornata di Serie A. Al Ferraris, Luciano Spalletti sceglie il 3-5-2 con Alajbegovic alle spalle di Kolo Muani, mentre Daniele De Rossi punta sul 3-4-2-1 con Baldanzi e Vitinha a supporto di Osmajic. Fischio d'inizio alle 20:45: ecco tutte le scelte dei due allenatori.
Genoa-Juventus, le formazioni ufficiali
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ehizibue, Frendrup, Amorim, Ellertsson; Baldanzi, Vitinha; Osmajic. Allenatore: De Rossi. A disposizione: Sommariva, Stolz, Mitaj, Messias, Melchtry, Klisys, Sabelli Robson, Traorè, Colombo, Puczka, Otoa, Wiafe, El Shaarawy, Sow.
JUVENTUS (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; Kalulu, McKennie, Douglas Luiz, Sarr, Cambiaso; Alajbegovic, Kolo Muani. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Pinsoglio, Neto, Kelly, Koopmeiners, Zhegrova, Boga, Rugani, Woltemade, Cabal, Owusu, Pagnucco, Durmisi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA