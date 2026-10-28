Genoa-Juventus, segui la diretta testuale della sfida della nona giornata di Serie A: aggiornamenti in tempo reale, cronaca e risultato live.

Stefania Palminteri
Scegli Juvenews come fonte preferita su Google: clicca qui!

La Juventus scende in campo questa sera in trasferta contro il Genoa, nella sfida valida per la nona giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle 20:45 allo stadio Luigi Ferraris, con i bianconeri di Luciano Spalletti a caccia di un risultato positivo. Di fronte ci sarà la formazione rossoblù, pronta a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà gli ospiti. Segui con noi la diretta testuale di Genoa-Juventus, con aggiornamenti in tempo reale, cronaca delle azioni e risultato live.

Genoa-Juventus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti