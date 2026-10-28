Juventus, diramata la lista dei convocati per la trasferta contro il Genoa: ecco tutti i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti.

Lorenzo Focolari

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La Juventus si prepara a scendere in campo questa sera contro il Genoa nel turno infrasettimanale valido per la nona giornata di Serie A. Il calcio d'inizio della sfida è fissato alle 20:45, con i bianconeri attesi in trasferta per un appuntamento importante per il proprio cammino in campionato. Luciano Spalletti ha diramato la lista dei giocatori a disposizione per la gara del Ferraris.

Genoa-Juventus, i convocati di Spalletti

Di seguito l'elenco completo dei calciatori convocati dalla Juventus per la partita contro la formazione rossoblù:

  • 3 Bremer
  • 4 Gatti
  • 6 Kelly
  • 8 Koopmeiners
  • 9 Kolo Muani
  • 11 Zhegrova
  • 12 Douglas Luiz
  • 13 Boga
  • 15 Kalulu
  • 17 Alajbegovic
  • 20 Cambiaso
  • 22 McKennie
  • 23 Pinsoglio
  • 24 Rugani
  • 25 Vicario
  • 26 Lucumí
  • 27 Woltemade
  • 29 Sarr
  • 32 Cabal
  • 33 Neto
  • 41 Owusu
  • 43 Pagnucco
  • 47 Durmisi

Juventus, obiettivo tre punti al Ferraris

La trasferta contro il Genoa rappresenta un nuovo banco di prova per la squadra di Spalletti, chiamata a confermare i progressi e a trovare continuità di rendimento. La gara si preannuncia impegnativa, con i rossoblù pronti a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà i bianconeri.

Convocati

La lista dei convocati offre al tecnico diverse alternative nei vari reparti. Ora l'attenzione si sposta sulle scelte di formazione e sulle strategie che la Juventus adotterà per affrontare la squadra di casa.

Il fischio d'inizio è previsto per le 20:45: per i bianconeri sarà un'occasione importante per cercare un risultato positivo in una giornata di campionato ravvicinata.

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