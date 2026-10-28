Juventus, diramata la lista dei convocati per la trasferta contro il Genoa: ecco tutti i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti.
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La Juventus si prepara a scendere in campo questa sera contro il Genoa nel turno infrasettimanale valido per la nona giornata di Serie A. Il calcio d'inizio della sfida è fissato alle 20:45, con i bianconeri attesi in trasferta per un appuntamento importante per il proprio cammino in campionato. Luciano Spalletti ha diramato la lista dei giocatori a disposizione per la gara del Ferraris.
Genoa-Juventus, i convocati di Spalletti
Di seguito l'elenco completo dei calciatori convocati dalla Juventus per la partita contro la formazione rossoblù:
- 3 Bremer
- 4 Gatti
- 6 Kelly
- 8 Koopmeiners
- 9 Kolo Muani
- 11 Zhegrova
- 12 Douglas Luiz
- 13 Boga
- 15 Kalulu
- 17 Alajbegovic
- 20 Cambiaso
- 22 McKennie
- 23 Pinsoglio
- 24 Rugani
- 25 Vicario
- 26 Lucumí
- 27 Woltemade
- 29 Sarr
- 32 Cabal
- 33 Neto
- 41 Owusu
- 43 Pagnucco
- 47 Durmisi
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La trasferta contro il Genoa rappresenta un nuovo banco di prova per la squadra di Spalletti, chiamata a confermare i progressi e a trovare continuità di rendimento. La gara si preannuncia impegnativa, con i rossoblù pronti a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà i bianconeri.
La lista dei convocati offre al tecnico diverse alternative nei vari reparti. Ora l'attenzione si sposta sulle scelte di formazione e sulle strategie che la Juventus adotterà per affrontare la squadra di casa.
Il fischio d'inizio è previsto per le 20:45: per i bianconeri sarà un'occasione importante per cercare un risultato positivo in una giornata di campionato ravvicinata.
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