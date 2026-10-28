Antonio Cassano promuove il lavoro di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus, ma solleva anche un interrogativo sulle condizioni di Gleison Bremer. Nel corso dell'ultima puntata di Viva El Futbol, l'ex attaccante ha sottolineato i meriti dell'allenatore bianconero nella gestione di Douglas Luiz, Weston McKennie e Nico González, tre giocatori che sembravano destinati a lasciare Torino. Poi l'attenzione si è spostata sul difensore brasiliano, sul quale Cassano ha espresso alcune perplessità dopo l'infortunio.

Cassano applaude Spalletti: il merito su Douglas Luiz, McKennie e Nico González

“Tre giocatori che erano tutti e tre in uscita — Douglas Luiz, McKennie e Nico González — e Spalletti è riuscito a tirare fuori qualcosa da loro”, ha spiegato Cassano durante la trasmissione.

L'ex attaccante ha poi ripercorso le situazioni dei tre calciatori, evidenziando come il loro futuro alla Juventus apparisse incerto. Nico González sembrava destinato a partire, mentre McKennie era considerato fuori dal progetto dopo l'arrivo del tecnico. Anche Douglas Luiz aveva incontrato difficoltà e non sembrava essersi ambientato al meglio.

Il dubbio di Cassano su Bremer

Dopo gli elogi all'allenatore, Cassano ha rivolto la propria attenzione alla difesa e, in particolare, a Gleison Bremer.

“Io devo dire una roba su un giocatore, poi non lo so, perché io non capisco niente di difensori e vado solo sull'estetica o su altre cose: dopo l'infortunio Bremer non è più lui”, ha dichiarato.