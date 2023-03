Serie A: qual è la squadra più vista in tv? Ecco come si posiziona la Juventus

Non è un dettaglio da poco sapere su quanti tifosi una squadra può contare. Dalla passione in grado di spingere la squadra sugli spalti fino ad arrivare a discorsi più materiali come i possibili ricavi dal merchandising. Ma, soprattutto, dai diritti TV, tema sempre molto dibattuto nel nostro calcio. È uscita allora in questi giorni la classifica con i dati Auditel aggiornati per quanto riguarda gli ascolti fatti registrare su Dazn dalle squadre di Serie A in questa stagione. Eccola di seguito, dal 20esimo posto al primo<<<