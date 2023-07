ESCLUSIVA JUVENEWS / Scopritore Berardi: “Lui alla Juve? Vi dico…”

Luciano Carlino, ex Talent Scout del Sassuolo, interviene in esclusiva ai microfoni di Juvenews.eu. Ecco cosa ci ha detto su Berardi

Riguardo all’accostamento significativo di Domenico Berardi alla Juventus, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Luciano Carlino , ex Talent Scout del Sassuolo che portò l’attuale icona neroverde tra le fila del club italiano nel 2010.

“No, so che il mister lo stima e lo segue da tempo, lo ha sempre ammirato. Un giocatore come Domenico farebbe comodo a tutti i top club: nessuno in Italia ha il suo stesso numero di assist. Migliora il reparto offensivo ed è un dato oggettivo. Non c’è nessuno come lui”.