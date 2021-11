Sconcerti: “Gasperini alla Juve avrebbe difficoltà a gestire i campioni”

Il noto giornalista ha rilasciato delle dichiarazioni sulla Juve

SULL'ATALANTA - "Ha insegnato un nuovo modo di giocare non solo in Italia ma in mezza Europa. Gasperini ha già vinto, sono anni che fa la Champions, ha già fatto la storia del calcio. In pochi lo hanno fatto. Lippi ha vinto tanto ma non ha innovato, Allegri anche, Gasperini ha innovato attraverso una squadra che difficilmente potrà vincere, perché non ha i soldi per comprare dei campioni, ma in maniera artigianale ha inventato un modo tutto suo di giocare. Cambiano i giocatori ma fa sempre risultati. E' la cosa più bella di questi ultimi anni. Tenere lì in alto l'Atalanta, senza una multinazionale alle sue spalle, è qualcosa d'incredibile".