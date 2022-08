News Juve, mercato / Scambio col Bayern? Sarà Allegri a decidere

E' partito il conto alla rovescia. Pochissimi giorni alla chiusura ufficiale del calciomercato e in casa Juve c'è ancora qualche operazione importante che potrebbe andare in porto in entrata e in uscita. Il bilancio della campagna acquisti per ora non può che dirsi positivo. Meno quello dei risultati fin qui ottenuti, complici due pareggi nelle prime tre giornate, che non hanno permesso ai bianconeri di tenere il passo delle altre. Certo se nel momento topico ti si infortunano sia Pogba che Di Maria, fiori all'occhiello del tuo mercato, non c'è molto da fare.