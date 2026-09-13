Sassuolo-Juventus, le formazioni ufficiali della quarta giornata di Serie A: Spalletti conferma Kolo Muani e sceglie Gonzalez sulla trequarti.
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La Juventus è pronta a scendere in campo al MAPEI Stadium contro il Sassuolo per la quarta giornata di Serie A. Luciano Spalletti ha scelto l'undici titolare per la sfida contro la squadra di Alberto Aquilani, confermando il 4-2-3-1 e puntando ancora su Kolo Muani come riferimento offensivo.
Le scelte di Spalletti
In porta c'è Vicario, con Kalulu, Bremer, Lucumí e Çelik a comporre la linea difensiva. In mezzo al campo spazio alla coppia formata da Douglas Luiz e Koopmeiners.
Sulla trequarti Spalletti sceglie Conceição, Gonzalez e Alajbegovic, mentre davanti ci sarà Kolo Muani. Parte quindi dalla panchina Nick Woltemade, una delle principali alternative offensive a disposizione del tecnico.
Sassuolo-Juventus, le formazioni ufficiali
SASSUOLO (4-3-3): Muric, Cinquegrano, Leysen, Idzes, Doig; Lipani, Matic, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Laurienté. All. Aquilani
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Çelik; Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceição, González, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti
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