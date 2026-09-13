La Juventus è pronta a scendere in campo al MAPEI Stadium contro il Sassuolo per la quarta giornata di Serie A. Luciano Spalletti ha scelto l'undici titolare per la sfida contro la squadra di Alberto Aquilani, confermando il 4-2-3-1 e puntando ancora su Kolo Muani come riferimento offensivo.

Le scelte di Spalletti

In porta c'è Vicario, con Kalulu, Bremer, Lucumí e Çelik a comporre la linea difensiva. In mezzo al campo spazio alla coppia formata da Douglas Luiz e Koopmeiners.

Sulla trequarti Spalletti sceglie Conceição, Gonzalez e Alajbegovic, mentre davanti ci sarà Kolo Muani. Parte quindi dalla panchina Nick Woltemade, una delle principali alternative offensive a disposizione del tecnico.

Sassuolo-Juventus, le formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-3-3): Muric, Cinquegrano, Leysen, Idzes, Doig; Lipani, Matic, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Laurienté. All. Aquilani

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Çelik; Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceição, González, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti