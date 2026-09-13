Si riapre una possibile via d'uscita per Arek Milik. Il futuro dell'attaccante polacco potrebbe infatti essere lontano dalla Juventus già nelle prossime settimane, con alcuni club degli Emirati Arabi che avrebbero manifestato interesse per il centravanti classe 1994.

La sessione di mercato negli Emirati resterà aperta fino al 28 settembre e potrebbe quindi rappresentare un'occasione per la Juventus, intenzionata a trovare una soluzione per un giocatore ormai fuori dal progetto tecnico.

Milik, contatti con la Juventus

Secondo quanto riportato da Tuttosport, nel corso della settimana un intermediario avrebbe avviato i primi contatti sia con la dirigenza bianconera alla Continassa sia con l'entourage di Milik.

Al momento si tratta ancora di approcci preliminari, ma la pista emiratina potrebbe diventare concreta nei prossimi giorni. Per la Juventus sarebbe una possibilità da prendere seriamente in considerazione, soprattutto per liberarsi del peso economico legato al giocatore.

Il polacco è fuori dalla lista Serie A

La situazione di Milik a Torino è ormai molto delicata. Nonostante un precampionato positivo, il centravanti è stato escluso dalla lista per la Serie A e non può quindi essere utilizzato nelle gare di campionato.

Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno 2027 e il giocatore percepisce circa 1,8 milioni di euro netti a stagione. Una situazione che spinge la Juventus a cercare una soluzione anticipata.

Gli Emirati possono essere la soluzione

Il club bianconero sarebbe disposto ad agevolare la partenza di Milik, anche attraverso una cessione gratuita o per un indennizzo minimo, pur di interrompere il rapporto prima della scadenza naturale.

I precedenti tentativi di arrivare alla risoluzione consensuale del contratto non hanno portato a un accordo. L'ipotesi più probabile sembrava quindi quella di arrivare a gennaio, ma l'interesse dall'UAE Pro League potrebbe cambiare rapidamente lo scenario.

Per Milik, inoltre, ci sarebbe la possibilità di firmare un contratto biennale, mantenendo un livello di ingaggio simile a quello attuale.

La Juve spera nell'addio immediato

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se i primi contatti si trasformeranno in una vera trattativa. La Juventus ha tutto l'interesse a trovare una soluzione e liberarsi di un giocatore ormai fuori dalle rotazioni.

Gli Emirati rappresentano al momento la pista più concreta: Milik può ancora lasciare Torino prima della fine di settembre.