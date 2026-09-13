La Juventus si prepara ad affrontare il Sassuolo questa sera al MAPEI Stadium. Luciano Spalletti sembra aver sciolto gli ultimi dubbi sulla formazione e, secondo le ultime indicazioni, Nick Woltemade dovrebbe iniziare dalla panchina.

Il tedesco non sarebbe riuscito a conquistare una maglia da titolare né come centravanti né nel ruolo di trequartista.

Kolo Muani ancora titolare

Spalletti dovrebbe confermare Randal Kolo Muani al centro dell'attacco. Il francese è ancora alla ricerca del primo gol in campionato dopo le prime tre giornate e avrà quindi una nuova occasione per sbloccarsi.

Alle sue spalle spazio a Conceição, Nico Gonzalez e Alajbegovic, con l'argentino che avrebbe vinto il ballottaggio con Woltemade per il ruolo centrale sulla trequarti.

Woltemade parte dalla panchina

Nonostante le buone impressioni destate dal suo arrivo alla Juventus, Woltemade dovrebbe quindi iniziare la gara tra le riserve. Il tedesco resta comunque una soluzione importante per Spalletti e potrebbe entrare a partita in corso.

Il tecnico ha già sottolineato la sua duttilità e la possibilità di utilizzarlo in più zone del campo.

Sassuolo-Juve, la probabile formazione

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceicao, Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti.