Gleison Bremer è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Sassuolo-Juventus. Il difensore brasiliano, che questa sera indosserà anche la fascia da capitano dopo l'infortunio di Manuel Locatelli, ha parlato della sfida contro i neroverdi e del momento della squadra.

Bremer avvisa la Juve sul Sassuolo

Il difensore ha spiegato come la Juventus ha preparato la gara durante la settimana, soffermandosi soprattutto sulle caratteristiche offensive degli uomini di Aquilani.

“Abbiamo fatto una bella settimana, ci siamo allenati bene. Abbiamo fatto tutto quello che ha chiesto il mister durante la settimana. La partita, lo sappiamo: il Sassuolo è una squadra che gioca tanto, gli attaccanti loro hanno grande potenzialità, sono veloci, quindi dobbiamo stare attenti sulle ripartenze, soprattutto”.

La fascia dopo l’infortunio di Locatelli

Bremer ha poi commentato il grave infortunio del capitano bianconero e il passaggio della fascia sul proprio braccio.

“Sì, certo, mi spiace per Locatelli che è un bravo ragazzo, tiene tanto alla Juve, gli auguro il meglio. Ma quello che ha detto il mister è vero, non si può dare responsabilità solo a un giocatore, siamo la Juventus e 20-25 giocatori devono sentire la responsabilità, ma soprattutto noi che siamo lì dentro il campo”.

Un messaggio chiaro da parte del brasiliano: l'assenza di Locatelli dovrà essere compensata dalla forza dell'intero gruppo.

Nico Gonzalez e Douglas Luiz

Infine, Bremer ha parlato anche di quei giocatori che durante il mercato erano stati accostati a una possibile partenza e che ora sono diventati importanti nelle idee di Spalletti.

“Ho parlato con loro, soprattutto con Nico e anche con Douglas, sono giocatori importanti, che hanno carattere, hanno forza e ci aiuteranno a fare quello che dobbiamo fare quest'anno”.

Parole che confermano la fiducia dello spogliatoio nei confronti di Nico Gonzalez e Douglas Luiz, chiamati questa sera a dare un contributo importante alla Juventus.