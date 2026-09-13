Paolo Condò analizza Sassuolo-Juventus e mette in guardia i bianconeri: Spalletti dovrà trovare la giusta chimica tra Douglas Luiz, Koopmeiners e Woltemade.
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La Juventus scende in campo questa sera contro il Sassuolo in una trasferta che può nascondere diverse insidie. I bianconeri arrivano alla sfida con una rosa condizionata dagli infortuni e Luciano Spalletti dovrà trovare nuove soluzioni per mantenere alto il livello della squadra.
Anche Paolo Condò, sulle colonne del Corriere dello Sport, ha analizzato il momento della Juventus, sottolineando le difficoltà che potrebbe incontrare al MAPEI Stadium.
Condò avvisa la Juve
Il giornalista ha posto l'attenzione soprattutto sulla pericolosità del Sassuolo, una squadra che può mettere in difficoltà la Juventus con il proprio dinamismo.
“La Juve invece è sotto scacco per gli infortuni, e pure lei trova nel Sassuolo un cliente troppo dinamico per prendersela comoda. Trasferta rischiosa”.
Un messaggio chiaro alla squadra di Spalletti, che non potrà permettersi cali di concentrazione e dovrà affrontare la gara con la massima attenzione.
La chiave è a centrocampo
Per Condò, molto dipenderà dalla capacità di Spalletti di trovare il giusto equilibrio tra tre giocatori che potrebbero avere un ruolo importante nella partita: Douglas Luiz, Koopmeiners e Woltemade.
“Occorre che Spalletti s’inventi una chimica all’interno del triangolo Douglas Luiz, Koopmeiners e Woltemade”.
Tre giocatori con caratteristiche differenti, ma che possono offrire alla Juventus soluzioni diverse sia nella costruzione del gioco sia negli ultimi metri.
La Juventus cerca una risposta
La sfida contro il Sassuolo arriva in un momento delicato, ma anche importante per capire la personalità della nuova Juventus. Dopo sette punti conquistati nelle prime tre giornate, i bianconeri vogliono tornare alla vittoria.
Il Sassuolo, però, non concederà nulla. Spalletti dovrà trovare la formula giusta per superare l'emergenza e trasformarla in un'opportunità.
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