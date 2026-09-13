La Juventus si prepara alla sfida contro il Sassuolo con una certezza in più: Luciano Spalletti si fida di Douglas Luiz. Il brasiliano, dopo aver ritrovato continuità e fiducia, è chiamato a diventare uno dei punti di riferimento della squadra soprattutto dopo il lungo stop di Manuel Locatelli.

Spalletti esalta Douglas Luiz

Alla vigilia della partita, il tecnico bianconero ha speso parole importanti per il centrocampista:

“Douglas Luiz è una certezza del calcio, ha dimostrato in più contesti di essere un giocatore forte”.

Spalletti ha spiegato che il brasiliano aveva soprattutto bisogno di ritrovare fiducia nelle proprie qualità. Un aspetto che nelle ultime settimane sembra essere cambiato, anche grazie al lavoro svolto quotidianamente alla Continassa.

Il nuovo ruolo dopo l'infortunio di Locatelli

L'assenza del capitano modifica inevitabilmente gli equilibri della mediana. Contro il Sassuolo, la soluzione più probabile prevede Douglas Luiz al fianco di Teun Koopmeiners nel 4-2-3-1

Spalletti chiede al brasiliano soprattutto semplicità e continuità nella gestione del pallone: “Adesso ha capito che più la fa circolare e più palloni può toccare”.

Un compito fondamentale per una Juventus che dovrà gestire il possesso ma anche garantire equilibrio davanti alla difesa.

“È resistente e regge i contrasti”

Il tecnico ha poi evidenziato le caratteristiche fisiche e tecniche del centrocampista:

“Il gioco lungo e quello corto li sa fare benissimo, è resistente, ha struttura fisica, regge i contrasti ed è disponibilissimo a sputare fiato per i compagni di squadra”.

Parole che fotografano ciò che Spalletti si aspetta da Douglas Luiz. Con Locatelli fuori a lungo e Thuram ancora indisponibile, il brasiliano diventa una pedina ancora più importante.

La Juve ha bisogno della sua svolta

La Juventus arriva alla gara con sette punti nelle prime tre giornate e una sola rete subita, ma deve ancora trovare maggiore continuità nella produzione offensiva. Il centrocampo avrà quindi un ruolo decisivo per permettere alla squadra di Spalletti di alzare il ritmo e creare più occasioni.