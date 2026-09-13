La Juventus si prepara a scendere in campo questa sera al MAPEI Stadium contro il Sassuolo, nella quarta giornata di Serie A. La gara è in programma alle 20:45 e Luciano Spalletti ha diramato la lista dei giocatori a disposizione per la sfida.

La novità più importante è la presenza di Pape Matar Sarr, recuperato dopo il problema fisico e pronto a vivere la sua prima convocazione con la maglia bianconera.

Sassuolo-Juventus, i convocati

Questa la lista completa dei giocatori a disposizione di Spalletti:

1 Grabara 2 Celik 3 Bremer 4 Gatti 6 Kelly 7 Conceicao 8 Koopmeiners 9 Kolo Muani 11 Zhegrova 12 Douglas Luiz 15 Kalulu 17 Alajbegovic 23 Pinsoglio 24 Rugani 25 Vicario 26 Lucumi 27 Woltemade 29 Sarr 31 Gonzalez 41 Owusu 43 Pagnucco 45 Oboavwoduo

Le assenze in casa Juve

Restano fuori diversi giocatori importanti. Non saranno infatti disponibili Manuel Locatelli, Kenan Yildiz, Khéphren Thuram, Juan Cabal, Jeff Ekhator, Jérémie Boga e Andrea Cambiaso. Anche Weston McKennie non figura nella lista dei convocati.

Una situazione che costringe Spalletti a fare affidamento su una rosa ridotta, ma che allo stesso tempo offre spazio a giocatori come Sarr, Woltemade e Owusu.