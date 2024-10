Ag. Rugani: “Ritorno di Daniele a gennaio alla Juve? Non credo”

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di un possibile ritorno alla Juve.

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Calciomercato.it: “Per quanto riguarda un possibile ritorno di Daniele Rugani a gennaio, non credo. Anche perché dobbiamo essere riconoscenti all’Ajax che ci ha sempre voluto. Come siamo sempre stati riconoscenti alla Juve, dove non abbiamo mai chiesto di andare via quando c’erano le possibilità perché volevamo rimanere alla Juve anche a costo di sacrifici a livello di minutaggio. Sarebbe stato più facile andare via tante volte, ma non lo abbiamo fatto. Non è stato un sacrificio, ma un onore e lo ripeto a grandi lettere. Io rispetto tutti e devo rispettare l’Ajax che lo ha voluto quando non era sugli scudi ed era sulla lista dei partenti, non mi sognerei mai di fare una chiamata di questo genere. Credo che, conoscendo le dinamiche che possono pensare Motta e Giuntoli, avendo Gatti e Kalulu può aggiustarsi anche con Danilo e Cabal”.

Sulla difesa della Juve

“Danilo ha avuto una partita sfortunata nell’ultima di Champions, ma questo ti dimostra anche quanto è difficile giocare poco e fare bene: anche uno che è stato fondamentale nella Juve fino a ieri, basta metterlo fuori qualche partita e vedi quanto è difficile rientrare e riprendere. Loro rimaranno così fino a gennaio e poi credo che prenderanno qualcuno in prestito. Quando tu perdi un giocatore come Bremer, e non perché qualcuno ti dà 70 milioni, così è come averlo perso a zero a stagione in corso e penso che vadano su un profilo in prestito. Poi starà loro trovare un profilo che vada bene per il calcio di Motta, perché alla Juve non serve un difensore bravo in quanto difensore, ma che si sappia adattare a quello che vuole l’allenatore”.