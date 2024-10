Ag. Rugani: “Daniele alla Juve dopo lo stop di Bremer? No”

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di un potenziale ritorno alla Juve.

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Juventusnews24: “Daniele aveva bisogno di rimettersi un attimo in sesto sia per la preparazione fatta da solo sia per un infortunio avuto alla caviglia. Adesso, per fortuna, sta bene ed è guarito: ha già fatto qualche minuto in campionato e in Europa League. Piano piano sta carburando in una squadra che gira abbastanza bene. Stiamo parlando di una grandissima scuola con una filosofia meravigliosa alle spalle. L’Ajax e l’Ajax: il primo club che ha cambiato il modo di vedere il calcio. L’Ajax e la Juventus sono due club gloriosi: un giorno Daniele potrà dire ai suoi nipoti di aver vestito due maglie tanto prestigiose. Poi lo stadio è davvero imponente: ci sono sempre 55mila persone a vedere le partite!”.

Sull’eventuale ritorno alla Juventus

“L’Italia non è tanto meglio. C’è un grosso gap tra le grandi potenze e le ‘piccole’ del campionato. L’Ajax, il PSV, il Feyenoord e l’AZ sono sicuramente le squadre con maggior qualità della lega. La differenza principale, probabilmente, sta nelle pressioni: in Italia gli errori pesano molto di più. Spesso e volentieri in Olanda a 18 anni giochi e a 23-24 rischi di diventare pure capitano! I ragazzi qui mi hanno impressionato soprattutto per la loro personalità. Ritorno alla Juve dopo lo stop di Bremer? Penso sinceramente che Rugani proseguirà la sua avventura all’Ajax. Non credo che il ritorno anticipato di Daniele sia un’idea percorribile per la Juventus non tanto per una questione tecnica, bensì perché le loro idee sono altre”.