Ronaldo, un altro record: sua la maglia più venduta della storia

Numeri monstre anche fuori dal campo

redazionejuvenews

La Juventus ha iniziato il campionato in maniera molto negativa, pareggiando la prima partita contro l'Udinese, e perdendo contro l'Empoli e contro il Napoli. La prima vittoria è arrivata martedì in Champions League contro il Malmo, battuto per 0-3. Mentre i bianconeri vincevano sugli svedesi, poco prima l'ex calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo perdeva per 2-1 contro lo Young Boys.

Il portoghese ha avuto un grande impatto a Manchester, con tre gol messi a segno nelle due patite in cui è partito da titolare. La doppietta all'esordio all'Old Trafford, ed il gol proprio con lo Young Boys, che non è però bastato per ottenere i tre punti. Ronaldo ha ripreso a segnare, e lo ha fatto anche fuori dal campo, mettendo il suo nome sull'ennesimo record. La società esperta del settore delle vendite Fanatic ha fatto sapere che la nuova maglia del Manchester United con il numero 7 di Cristiano Ronaldo è diventata la più venduta della storia dopo l'ingaggio di un giocatore da parte di una squadra, superando le vendite di quella di Messi al PSG, di Tom Brady dopo il passaggio ai Tampa Bay Buccaneers e del giocatore dei Lakers Lebron James.

Un grande impatto quello del portoghese, del quale l'ex calciatore dei Red Devils Dimitar Berbatov ha parlato ai microfoni di Betfair: "Due partite, tre gol per Cristiano Ronaldo. Non sono sorpreso dall'impatto che ha avuto e migliorerà ancora nel corso della stagione. Nessuno può mettere in dubbio la sua capacità di segnare e quello che porta alla squadra. Adesso sarà interessante vedere come Ole riuscirà a mantenere l'equilibrio dello spogliatoio. Diventa difficile gestire una squadra. Cavani probabilmente non è soddisfatto. Ha fatto una buona prima stagione allo United, ma ha perso importanza nella squadra e ha anche ceduto la maglia numero 7. Spero che Ole abbia un dialogo onesto con lui".