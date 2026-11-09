Continua a far discutere l'episodio arbitrale che ha caratterizzato Fiorentina-Juventus, terminata 2-2 allo stadio Artemio Franchi. Al centro delle polemiche c'è il tocco di mano di Joao Mario nella propria area di rigore, non sanzionato dall'arbitro Andrea Colombo e nemmeno corretto dopo il controllo al VAR.

A fare chiarezza sull'episodio è stato Gianluca Rocchi, intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare quanto accaduto. Il designatore arbitrale ha riconosciuto l'errore: a suo giudizio, il braccio del giocatore era troppo largo e c'erano le condizioni per assegnare il penalty alla Juventus.

Rocchi chiarisce l'episodio di Joao Mario: le parole a DAZN

Il designatore ha spiegato anche quale potrebbe essere stato il dettaglio che ha condizionato la valutazione degli arbitri al VAR: la provenienza del pallone da un compagno di squadra. Un elemento che, tuttavia, non avrebbe dovuto cambiare la decisione finale, considerando la posizione del braccio e la possibilità per il difensore di evitare il contatto.

La valutazione sul tocco di mano – “Era rigore ma secondo me c’è un dettaglio che potrebbe aver fatto ragionare il VAR: il pallone arriva da un compagno, ma il braccio qui è largo. Il pallone è inatteso, ma lui poteva toglierlo, aveva tempo”.

Le parole di Rocchi confermano quindi che, secondo la valutazione del designatore, la Juventus avrebbe dovuto beneficiare di un calcio di rigore per il tocco di mano di Joao Mario. Un episodio destinato a far discutere anche dopo il fischio finale della sfida di Firenze.