Bonucci annuncia l’addio: le reazioni dei tifosi della Juve

500 presenze con la Juve, una carriera lunga e ricca di trofei: Bonucci è stato il perno della difesa bianconero per tanti anni. Gli anni però passano per tutti e tra un infortunio e l'altro per tutti arriva il momento di ritirarsi . Sul canale Youtube bianconero Bonucci ha rivelato: " Il prossimo anno smetterò di giocare e credo che si chiuderà un'era ". Una notizia che era nell'aria e che ha fatto sbizzarrire i tifosi della Juve sui social.

I tifosi della Vecchia Signora sono divisi. "Qua c’è gente che gli butta “fango” solo per un anno di SBANDAMENTO. (non parlo del suo calo di rendimento, non c’entra un bel niente.) Stava per mettersi a piangere. Per la nostra maglia. Fai parte della nostra storia, e ne hai TUTTO IL DIRITTO!", scrive qualcuno. E poi ancora: "Che dire, bellissima intervista con Bonucci, gli si può dire di tutto, ma lui la maglia della Juventus l'ha amata seriamente. 500 partite alla Juve non le fai per caso, mai! La BBC, rimarrà per sempre nella storia". Oppure: "Come già ampiamente detto...e adesso confermato dal diretto interessato..ci prestiamo a vivere l'ultimo anno di una leggenda ..l'ultimo della BBC... di un'era "irripetibile".