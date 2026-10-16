Buone notizie per Spalletti: Jeremie Boga è tornato ad allenarsi a pieno ritmo alla Continassa e punta alla convocazione per Juventus-Lazio.
La Juventus ritrova progressivamente i suoi giocatori e Luciano Spalletti può guardare con maggiore ottimismo ai prossimi impegni. Tra le notizie più incoraggianti arrivate dalla Continassa c'è il recupero di Jeremie Boga, tornato a lavorare con il gruppo dopo circa un mese di stop. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'esterno ivoriano avrebbe mostrato sensazioni positive durante l'allenamento, alimentando le speranze di una convocazione per la sfida contro la Lazio.
Juventus, Boga punta la Lazio
Boga era rimasto ai box a causa di una lesione muscolare di medio grado al bicipite femorale della coscia destra. Nei giorni scorsi aveva già ripreso parzialmente il lavoro con i compagni, senza però essere aggregato alla trasferta europea contro il Celta Vigo.
Il rientro a pieno ritmo rappresenta un segnale importante per Spalletti, che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con diverse assenze. L'ivoriano potrebbe tornare utile per ampliare le soluzioni offensive, ma la sua eventuale presenza tra i convocati per Juventus-Lazio dipenderà anche dalle valutazioni dello staff medico.
La prudenza resta fondamentale dopo un infortunio muscolare: se non ci saranno garanzie sufficienti per rischiarlo subito, il rientro potrebbe essere rinviato alla sfida europea contro il Rennes, in programma il 22 ottobre.
Non solo Boga: atteso anche Ekhator
Le notizie positive per la Juventus potrebbero proseguire nelle prossime settimane. Per Jeff Ekhator, giovane attaccante ancora alle prese con il recupero, sarebbero necessari almeno altri dieci giorni prima del possibile reintegro in prima squadra.
Spalletti attende quindi di recuperare ulteriori alternative per affrontare una fase della stagione ricca di impegni. Intanto, l'attenzione è rivolta soprattutto a Boga: la sua crescita atletica lascia aperta la possibilità di rivederlo già contro la Lazio, anche se la convocazione non è ancora certa.
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