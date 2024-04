Ravanelli sicuro: “Una vittoria non fa guarire la Juventus”

Fabrizio Ravanelli, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Radio24: "Una partita non può guarire la Juve. Primi 10 minuti sono stati giocati bene: dopo il rigore annullato è subentrata la paura. Nel secondo tempo, invece, la squadra è stata brava nel palleggio, nelle linee di passaggio. Se hai la testa sgombra le cose riescono: per questo e giocare in certe squadre devi avere la personalità. Se non migliori non sei da Juve. Oggi ci sono 7-8 giocatori che meritano questa squadra, non di più. Se non confermassero Allegri dovrebbero trovare un allenatore pronto a ricostruire. Vorrei vedere una squadra col fuoco dentro, con la cultura del lavoro".