Carnevali entra nel vivo del lavoro

La nuova era della Juventus è ufficialmente iniziata. Dopo l'insediamento alla Continassa come amministratore delegato e direttore generale, Giovanni Carnevali ha subito accelerato le operazioni per pianificare il futuro del club. Le prime ore del dirigente sono state dedicate alla conoscenza della struttura societaria e all'analisi delle questioni più urgenti. Ora l'attenzione si sposta sulle strategie sportive e sulle scelte che dovranno guidare la prossima stagione. La giornata odierna rappresenta un passaggio importante nel percorso del nuovo corso bianconero. È infatti previsto uno dei primi confronti operativi dedicati esclusivamente al mercato e alla costruzione della squadra. L'obiettivo è definire una linea chiara e condivisa per affrontare una sessione di mercato che si preannuncia decisiva.

Confronto con Spalletti e dirigenza

Nelle prossime ore Carnevali incontrerà il resto della dirigenza per fare il punto della situazione. Al tavolo saranno presenti anche Marco Ottolini e Giorgio Chiellini, figure considerate centrali nel nuovo assetto organizzativo della società. Parallelamente proseguirà il dialogo con Luciano Spalletti, già coinvolto nelle prime valutazioni relative alla rosa e agli obiettivi di mercato. L'allenatore avrà un ruolo importante nelle scelte che verranno effettuate durante l'estate. Il nuovo amministratore delegato vuole analizzare ogni dettaglio prima di prendere decisioni definitive. Per questo motivo il summit servirà a valutare le operazioni in corso e a stabilire quali trattative meritino una priorità assoluta. Sul tavolo restano numerosi dossier, sia in entrata che in uscita. La Juventus punta infatti a rafforzare alcuni reparti senza perdere di vista l'equilibrio economico della società.

I nomi caldi e le alternative

Tra i profili monitorati con maggiore attenzione ci sono Emiliano Martinez e Alexander Sørloth. Entrambi vengono considerati giocatori in grado di aumentare esperienza, personalità e qualità all'interno della rosa. Per quanto riguarda la porta, però, la Juventus continua a valutare più opzioni. Oltre al portiere argentino, resta infatti sotto osservazione anche Guglielmo Vicario, nome che potrebbe rappresentare un'alternativa concreta. Durante il confronto con l'area sportiva, Carnevali dovrà decidere se accelerare sulle trattative principali oppure orientarsi verso obiettivi differenti. Molto dipenderà dalle condizioni economiche delle eventuali operazioni.

Prima i conti, poi il mercato

Nella giornata precedente il dirigente si è concentrato soprattutto sull'analisi della situazione finanziaria del club. Un passaggio considerato indispensabile prima di programmare investimenti significativi. Carnevali ha iniziato a valutare le risorse disponibili e i margini di manovra sia sul fronte delle entrate sia su quello delle uscite. Solo dopo aver definito questo quadro sarà possibile stabilire il budget reale per il mercato. La Juventus vuole costruire una squadra competitiva senza compromettere la sostenibilità economica del progetto. Per questo motivo ogni scelta verrà effettuata seguendo una strategia precisa e condivisa. Le prossime settimane saranno decisive. Dal primo vertice operativo della nuova dirigenza passeranno infatti molte delle decisioni che segneranno il futuro della Juventus nella stagione che sta per cominciare.