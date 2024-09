Rassegna stampa – La Juve sfida la Roma per tornare in testa

La rassegna stampa di domenica 1 settembre: la Juve affronta la Roma in campionato. Con una vittoria i bianconeri comanderebbero la Serie A

La Gazzetta dello Sport

La Juventus si prepara a scendere in campo contro la Roma per rispondere a Inter e Torino. Con una vittoria, i ragazzi di Thiago Motta avrebbero la certezza del primato solitario in classifica a punteggio pieno (tre vittorie su tre partite).

Corriere dello Sport

Quello contro la Roma di Paulo Dybala sarà un test. I giallorossi hanno già bisogno di cambiare ritmo, mentre la Juventus pensa al sorpasso all’Inter.

Tuttosport

La Juventus si prepara ad accogliere la Roma circondata dalla bolgia di un Allianz Stadium tutto esaurito. Per la sfida, il tecnico dei bianconeri convoca tutti gli ultimi arrivati: Nico Gonzalez, Francisco Conceicao e Teun Koopmeiners. Diverso il clima in casa giallorossa, come confermato dallo stesso allenatore in conferenza stampa, Daniele De Rossi.