Juventus-Roma, le statistiche del match di domani sera

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del match con la Roma.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Ancora una volta la Juventus chiuderà il palinsesto di giornata, ma in questo caso la sfida dei bianconeri contro la Roma non sarà l’unica in programma alle ore 20:45 di domenica 1 settembre – in contemporanea giocheranno anche Udinese e Como –. La sfida dell’Allianz Stadium sarà valida per la 3ª giornata di Serie A, l’ultima prima della sosta per lasciare spazio agli impegni delle Nazionali. Avviciniamoci al match contro i giallorossi attraverso i dati, le curiosità e le statistiche relative agli scontri diretti tra le due squadre! JUVENTUS-ROMA | HEAD TO HEAD Dalla stagione 2011/12 in avanti, la Juventus ha vinto 11 delle 13 sfide casalinghe (1N, 1P) contro la Roma in Serie A; nel periodo considerato, contro nessuna squadra i bianconeri hanno strappato più successi interni nel massimo torneo (11 anche contro Udinese e Fiorentina). La Juventus è andata a segno in tutte le ultime 21 partite casalinghe di Serie A disputate contro la Roma; i bianconeri hanno una striscia aperta più lunga solamente contro tre squadre nel torneo: Bari (27), Parma (26) e Cagliari (24). Juventus e Roma si sono incrociate in casa dei bianconeri e nelle prime tre giornate di Serie A solamente in tre occasioni, tutte e tre finite in pareggio: 1-1 nel 1939, 2-2 nel 2003 e 1-1 nel 2022. Il punteggio più frequente tra Juventus e Roma in Serie A è l’1-1, finale di 27 incontri, il più recente dei quali nella gara di ritorno dello scorso campionato, allo Satdio Olimpico”.