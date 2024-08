Juve-Roma, le probabili formazioni: Nico Gonzalez subito titolare

Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni scelte da Thiago Motta e De Rossi per la sfida tra Juve e Roma

La Juve si prepara a sfidare la Roma, match in programma allo Juventus Stadium che andrà in scena domenica 1 settembre alle 20:45. Ma come scenderanno in campo i bianconeri? Andiamo alla scoperta della probabile formazione.

Juve, la probabile formazione contro la Roma

Thiago Motta punterà ancora sul 4-2-3-1 con Di Gregorio tra i pali. In difesa Cambiaso, Gatti, Bremer e Cabal, con Douglas Luiz e Locatelli che dovrebbero agire a centrocampo. Sulla trequarti tanta qualità, con Mbangula, Yildiz e Nico Gonzalez, mentre in attacco l’unica punta sarà Vlahovic.

Juve (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Bremer, Cabal; Douglas Luiz, Locatelli; Nico Gonzalez, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. All: Thiago Motta

Roma (4-3-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Pellegrini, Paredes, Cristante; Soulè, Dybala; Dovbyk. All. De Rossi