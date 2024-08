Candela: “Scudetto? Per me le favorite sono Juventus ed Inter”

Vincent Candela, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della lotta Scudetto con l'Inter.

Vincet Candela, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della lotta Scudetto. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Due attaccanti forti, un centrocampista fortissimo e due esterni molto forti per lottare fino alla fine. E forse anche un difensore centrale. La favorita è ancora l’Inter, poi c’è la novità di Thiago Motta alla Juventus: ha fatto benissimo l’anno scorso e sta facendo grandi cose anche adesso. Quindi per lo Scudetto dico Juve e Inter”. La Juventus, proprio in queste ore, sta concludendo il calciomercato, senza Sancho, che molto probabilmente passerà al Chelsea, dopo il mancato accordo con i bianconeri.