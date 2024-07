Rassegna stampa – Juventus in chiusura per Todibo

La rassegna di lunedì 22 luglio - La Juventus sarebbe sempre più vicina alla chiusura per il difensore centrale francese Jean-Clair Todibo

Oggi è lunedì 22 luglio 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sulla Juve.

La Gazzetta Dello Sport

In primo piano sulla rosea il calciomercato della Juventus. La Vecchia Signora, regina sin qui della campagna acquisti estiva, potrebbe battere un nuovo colpo già in settimana. Per i bianconeri, si viaggerebbe verso la chiusura del colpo Jean-Clair Todibo, difensore centrale francese in forza al Nizza.

Corriere dello Sport

Anche per il Corriere il calciomercato della Juventus si guadagna la prima pagina. Questa volta però si parla di tre intricate operazioni in uscita, quelle che riguardano Szczesny, Hujisen e De Sciglio. Per motivi completamente differenti, i tre calciatori starebbero creando delle difficoltà al direttore sportivo Cristiano Giuntoli nell’essere piazzati.

Tuttosport

Analisi a tutto tondo invece sul quotidiano sportivo di Torino, nel quale ci si focalizza sui concetti tattici di Thiago Motta. Intanto, in settimana la Juventus potrebbe ottenere una nuova iniezione di denaro fresco dalla scelta dello sponsor. Infine, sul calciomercato in uscita, al vaglio ci sarebbero le situazioni di Matias Soulè, Arthur e Federico Chiesa.