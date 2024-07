Le parole del difensore del Monza Caldirola su Szczesny: il portiere polacco lascerà la Juve per trasferirsi in biancorosso?

La grande suggestione estiva del mercato del Monza è Szczesny, in uscita dalla Juve. I bianconeri hanno infatti acquistato Di Gregorio dai biancorossi e ora il portiere polacco potrebbe fare il percorso opposto.

Juve, le parole di Caldirola su Szczesny

Intervistato da Sky Sport il difensore del Monza Caldirola ha detto: “Chi non vorrebbe un grande campione? L’anno scorso avevamo Di Gregorio, che si è meritato questo salto. I campioni sono sempre i benvenuti. Con Nesta possiamo lavorare nel migliore dei modi. È un top a livello mondiale, ha vinto tutto da calciatore e da ex difensore può darci tanti consigli e aiutarci. Il calcio di oggi, con la costruzione dal basso è diverso, ma bisogna capire i momenti della partita, visto che non è una cosa possibile da fare sempre. Confermarsi è sempre difficile, speriamo di ottenere la salvezza“.