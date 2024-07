Calciomercato, Todibo vuole la Juve: il Nizza apre al prestito

La Juve è alla ricerca di rinforzi in difesa: Todibo spinge per il trasferimento e il Nizza apre al prestito. Le ultime

Con Calafiori sempre più vicino alla Premier League la Juve non può far altro che guardarsi attorno e cercare un nuovo difensore centrale. Il preferito da Giuntoli è Jean-Claire Todibo del Nizza.

Calciomercato Juve, le ultime novità su Todibo

Il classe 1999 spinge per il trasferimento a Torino e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il Nizza ha ora aperto al prestito. I rapporti con la Juve sono ottimi, come dimostrato dal trasferimento di Khephren Thuram sotto la Mole. La speranza è quindi che anche in questo caso le due parti possano trovare un accordo che faccia contenti tutti.